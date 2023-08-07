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В Украину из плена вернулись 22 воина ВСУ – видео и фото видео

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 12:17
Видео: Андрей Ермак
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7 августа Украина вернула домой из плена еще 22 украинских воинов, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Были освобождены бойцы ВСУ, двое из которых являются офицерами, а также военнослужащие рядового и сержантского состава.

Воины участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые.

Самому старшему из освобожденных защитников 54 года, самому младшему – 23.

Бойцы пройдут курс физической и психологической реабилитации и реинтеграции.

Также они получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков, отметил глава ОП.

Фото: Андрей Ермак

Фото: Андрей Ермак

СБУ отмечает, что освобождение – результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

Ведомство добавляет новые фотографии.

Фото: СБУ

Фото: СБУ
  • В конце мая Украина освободила из плена 106 бойцов из Бахмутского направления: восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава.
  • В июне из плена вернулись 95 защитников: 51 служащий ВСУ (в том числе 15 воинов территориальной обороны), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четыре военных моряка.
  • В конце июля РФ начала незаконное судилище над пленными украинскими защитниками из батальона "Айдар". Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что мир должен реагировать.

Читайте также: Украинские пленные в Венгрии. Бойцов могли доставить через Турцию – Радио Свобода

Артём Джерипа
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