7 августа Украина вернула домой из плена еще 22 украинских воинов, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Были освобождены бойцы ВСУ, двое из которых являются офицерами, а также военнослужащие рядового и сержантского состава.
Воины участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые.
Самому старшему из освобожденных защитников 54 года, самому младшему – 23.
Бойцы пройдут курс физической и психологической реабилитации и реинтеграции.
Также они получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков, отметил глава ОП.
СБУ отмечает, что освобождение – результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.
Ведомство добавляет новые фотографии.
- В конце мая Украина освободила из плена 106 бойцов из Бахмутского направления: восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава.
- В июне из плена вернулись 95 защитников: 51 служащий ВСУ (в том числе 15 воинов территориальной обороны), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четыре военных моряка.
- В конце июля РФ начала незаконное судилище над пленными украинскими защитниками из батальона "Айдар". Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что мир должен реагировать.
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