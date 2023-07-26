В России начали судилище над 18 бойцами Айдара. Омбудсмен: Мир должен реагировать на позор

В российском Ростове-на-Дону начали судилище над 18 украинскими воинами из батальона "Айдар". Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мир должен реагировать. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, это очередное судилище, которое подтверждает всему миру, что Россия делает преступников из тех, кто защищал свою землю.

"Это люди, которые не вторгались на чужие территории, а только боролись за свою свободу, страну, семью и жизнь. Мир должен реагировать на подобные позорные судилища защитников Украины", — заявил Лубинец.

Он отметил, что на скамье подсудимых должны оказываться оккупанты, а не те, кто обороняется.

"Россия цинично занимается уголовным преследованием наших граждан и, чувствуя безнаказанность, продолжает свое кровавое "справедливое правосудие" над теми, кого не смогли запугать и сломать", — подчеркнул чиновник.

Омбудсмен указал, что подобные процессы — это очередное нарушение Женевской конвенции, за что Россию необходимо судить.

15 июня 2023 года в РФ началось судилище над украинскими военнопленными из бригады Нацгвардии "Азов", которых россияне захватили в Мариуполе. Оккупанты сделали "подсудимыми" 22 украинских защитника.

Благодаря обменам Украина уже смогла вернуть 2430 человек, среди которых 139 гражданских.

В конце мая появилось видео по обмену пленными: Украина освободила 106 бойцов Бахмутского направления.

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