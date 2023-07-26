У Росії розпочали судилище над 18 бійцями "Айдару". Омбудсмен: Світ має реагувати на цю ганьбу

У російському Ростові-на-Дону розпочали судилище над 18 українськими воїнами з батальйону "Айдар". Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що світ має реагувати. Про це він написав у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, це чергове судилище, яке підтверджує усьому світу, що Росія робить злочинців із тих, хто захищав свою землю.

"Це люди, які не вторгалися на чужі території, а лише боролися за свою свободу, країну, сім'ю та життя. Світ має реагувати на подібні ганебні судилища захисників України", — заявив Лубінець.

Він зазначив, що на лаві підсудних мають опинятися окупанти, а не ті, хто обороняється.

"Росія цинічно займається кримінальним переслідуванням наших громадян і, відчуваючи безкарність, продовжує своє криваве "справедливе правосуддя" над тими, кого не змогли залякати та зламати", — наголосив чиновник.

Омбудсмен зазначив, що подібні процеси — це чергове порушення Женевської конвенції, за що Росію необхідно судити.

15 червня 2023 року у РФ розпочалось судилище над українськими військовополоненими з бригади Нацгвардії "Азов", яких росіяни захопили у Маріуполі. Окупанти зробили "підсудними" 22 українських захисників.

Завдяки обмінам Україна вже змогла повернути 2430 осіб, серед яких 139 цивільних.

Наприкінці травня з'явилось відео з обміну полоненими: Україна визволила 106 бійців Бахмутського напрямку.

Читайте також: Зеленський: Жодних переговорів із РФ не буде, якщо проведуть судилище над бійцями "Азову"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.