RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Росії розпочали судилище над 18 бійцями "Айдару". Омбудсмен: Світ має реагувати на цю ганьбу

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 11:37
У Росії розпочали судилище над 18 бійцями
Судилище над бійцями Айдару в РФ (Фото: скриншот із відео)

У російському Ростові-на-Дону розпочали судилище над 18 українськими воїнами з батальйону "Айдар". Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що світ має реагувати. Про це він написав у Telegram.

За його словами, це чергове судилище, яке підтверджує усьому світу, що Росія робить злочинців із тих, хто захищав свою землю.

"Це люди, які не вторгалися на чужі території, а лише боролися за свою свободу, країну, сім'ю та життя. Світ має реагувати на подібні ганебні судилища захисників України", — заявив Лубінець.

Він зазначив, що на лаві підсудних мають опинятися окупанти, а не ті, хто обороняється.

"Росія цинічно займається кримінальним переслідуванням наших громадян і, відчуваючи безкарність, продовжує своє криваве "справедливе правосуддя" над тими, кого не змогли залякати та зламати", — наголосив чиновник.

Омбудсмен зазначив, що подібні процеси — це чергове порушення Женевської конвенції, за що Росію необхідно судити.

  • 15 червня 2023 року у РФ розпочалось судилище над українськими військовополоненими з бригади Нацгвардії "Азов", яких росіяни захопили у Маріуполі. Окупанти зробили "підсудними" 22 українських захисників. 
  • Завдяки обмінам Україна вже змогла повернути 2430 осіб, серед яких 139 цивільних.
  • Наприкінці травня з'явилось відео з обміну полоненими: Україна визволила 106 бійців Бахмутського напрямку.

Читайте також: Зеленський: Жодних переговорів із РФ не буде, якщо проведуть судилище над бійцями "Азову"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаайдарполоненідмитро Лубінецьсудилище
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 