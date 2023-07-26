У Росії розпочали судилище над 18 бійцями "Айдару". Омбудсмен: Світ має реагувати на цю ганьбу
У російському Ростові-на-Дону розпочали судилище над 18 українськими воїнами з батальйону "Айдар". Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що світ має реагувати. Про це він написав у Telegram.
За його словами, це чергове судилище, яке підтверджує усьому світу, що Росія робить злочинців із тих, хто захищав свою землю.
"Це люди, які не вторгалися на чужі території, а лише боролися за свою свободу, країну, сім'ю та життя. Світ має реагувати на подібні ганебні судилища захисників України", — заявив Лубінець.
Він зазначив, що на лаві підсудних мають опинятися окупанти, а не ті, хто обороняється.
"Росія цинічно займається кримінальним переслідуванням наших громадян і, відчуваючи безкарність, продовжує своє криваве "справедливе правосуддя" над тими, кого не змогли залякати та зламати", — наголосив чиновник.
Омбудсмен зазначив, що подібні процеси — це чергове порушення Женевської конвенції, за що Росію необхідно судити.
- 15 червня 2023 року у РФ розпочалось судилище над українськими військовополоненими з бригади Нацгвардії "Азов", яких росіяни захопили у Маріуполі. Окупанти зробили "підсудними" 22 українських захисників.
- Завдяки обмінам Україна вже змогла повернути 2430 осіб, серед яких 139 цивільних.
- Наприкінці травня з'явилось відео з обміну полоненими: Україна визволила 106 бійців Бахмутського напрямку.
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