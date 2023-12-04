ЗСУ кажуть про ліквідацію росіян, що стратили українських військовополонених. ГУР не підтверджує

Під Авдіївкою російські загарбники розстріляли двох українських військових, які намагалися здатися в полон. Триває розслідування

Андрій Юсов (Скриншот)

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону підтвердив ліквідацію російських окупантів, які розстріляли українських військовополонених під Авдіївкою. Водночас представник ГУР Андрій Юсов не може сказати те саме.

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"Можу підтвердити, що в ході подальших бойових дій та група російських окупантів, яка вчинила цей злочин, перестала існувати", – сказав Штупун.

Своєю чергою Юсов в ефірі Радіо Свобода заявив, що наразі не може підтвердити заяви про ліквідацію загарбників, причетних до страти українських військових.

"Стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Цей момент треба додатково верифікувати", – сказав він.

За словами Юсова, немає також і деталей щодо того, представники яких саме підрозділів російської армії могли це вчинити. Представник ГУР називає таку інформацію "чутливою" і каже, що в ході розслідування всі деталі повідомлятимуться.

2 грудня 2023 року в соцмережах з'явилося відео, як стверджується, з-під Степового на Авдіївському напрямку, на кадрах російські загарбники розстрілюють двох українських військових, які намагалися здатися в полон.

OSINT-проєкт Deepstate заявляє, що на відео окупанти зайшли на позиції 45 окремого стрілецького батальйону, а під час зачищення наткнулися на бліндаж, в якому сиділи українські захисники. Бійці були вимушені здатися через нестачу боєкомплекту, а відразу після того, як з укриття вийшов другий боєць, окупанти просто розстріляли обох, зазначають дослідники.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до Організації Об'єднаних Націй і Червоного Хреста через це відео зі стратою українських військовополонених.

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