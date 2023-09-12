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Розстріляний за "Слава Україні": у Тбілісі поставили пам'ятник Олександру Мацієвському – фото

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 14:51
Розстріляний за
Пам'ятник Олександру Мацієвському у Тбілісі (Фото - Telegram Лачен)

Українському снайперу Олександру Мацієвському, вбивство якого окупанти зняли на відео, встановили пам'ятник у Тбілісі. Фотографію скульптури опублікував Укрінформ.

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Скульптуру, на постаменті якої написано "Героям слава!", встановлено на території приватної клініки.

Пам'ятник Олександру Мацієвському у Тбілісі (Фото – Юлія Овчаренко, Укрінформ)

6 березня 2023 року з'явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють беззбройного українського військовополоненого, який перед смертю сказав "Слава Україні". Україна надіслала це відео міжнародним партнерам та колегам із різних країн світу як доказ чергового воєнного злочину Росії.

12 березня слідчі СБУ встановили, що цим військовим був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Ігорович Мацієвський.

Того ж дня президент Володимир Зеленський надав Мацієвському звання Героя України посмертно.

  • Україна розпочала розслідування за фактом вбивства росіянами полоненого військовослужбовця. Глава МЗС Дмитро Кулеба закликає розпочати відповідне розслідування і Міжнародний кримінальний суд.

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Сергій Бережний
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тбілісіпам'ятникслава УкраїніГерої УкраїниОлександр Мацієвський
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