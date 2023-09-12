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Расстрелян за "Слава Украине": в Тбилиси поставили памятник Александру Мациевскому – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 14:51
Расстрелян за
Памятник Александру Мациевскому в Тбилиси (Фото - Telegram Лачен)

Украинскому снайперу Александру Мациевскому, убийство которого оккупанты засняли на видео, установили памятник в Тбилиси. Фотографию скульптуры опубликовал Укринформ.

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Скульптура, на постаменте которой написано "Героям слава!", установлена на территории частной клиники.

Памятник Александру Мациевскому в Тбилиси (Фото – Юлия Овчаренко, Укринформ)

6 марта 2023 года появилось видео, на котором  российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военнопленного, который перед смертью сказал "Слава Украине". Украина направила это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

12 марта следователи СБУ установили, что этим военным был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский.

В тот же день президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Мациевскому звание Героя Украины

  • Украина начала расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Глава МИД Дмитрий Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

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Сергей Бережной
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