ВСУ говорят о ликвидации россиян, казнивших украинских военнопленных. ГУР не подтверждает

Под Авдеевкой российские оккупанты расстреляли двоих украинских военных, которые пытались сдаться в плен. Продолжается расследование

Андрей Юсов (Скриншот)

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона подтвердил ликвидацию российских оккупантов, расстрелявших украинских военнопленных под Авдеевкой. В то же время представитель ГУР Андрей Юсов не может сказать то же самое.

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"Могу подтвердить, что в ходе дальнейших боевых действий совершившая это преступление группа российских оккупантов перестала существовать", – сказал Штупун.

В свою очередь Юсов в эфире Радио Свобода заявил, что пока не может подтвердить заявления о ликвидации захватчиков, причастных к казни украинских военных.

"Утверждать, что именно тех ликвидировали, мы сейчас не можем. Этот момент нужно дополнительно верифицировать", – сказал он.

По словам Юсова, нет также и деталей относительно того, представители каких именно подразделений российской армии могли это сделать. Представитель ГУР называет такую информацию чувствительной и говорит, что в ходе расследования все детали будут сообщаться.

2 декабря 2023 года в соцсетях появилось видео, как утверждается, из-под Степного на Авдеевском направлении, на кадрах российские захватчики расстреливают двух украинских защитников, пытавшихся сдаться в плен.

OSINT-проект Deepstate заявляет, что на видео оккупанты зашли на позиции 45 отдельного стрелкового батальона, а во время зачистки наткнулись на блиндаж, в котором сидели украинские защитники. Бойцы были вынуждены сдаться из-за нехватки боекомплекта, а сразу после того, как из укрытия вышел второй боец, оккупанты просто расстреляли обоих, отмечают исследователи.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратится в Организацию Объединенных Наций и Красный Крест из-за этого видео с казнью украинских военнопленных.

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