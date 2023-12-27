Звонят и просят выходить на улицы. Россия использует пленных для протестов в Украине

Украинские пленные звонят родственникам и просят выходить на протесты против власти, россияне хотят посеять недоверие к власти

Пленные защитники Мариуполя (Фото: EPA/ALESSANDRO GUERRA)

Россия использует украинских военнопленных для провокации протестов внутри Украины. Бойцов заставляют звонить родственникам и призывать их выходить на улицы. Об этом сообщил представитель координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в комментарии Politico.

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Издание приводит историю Валентины Ткаченко из Чернигова, чей муж Сергей был взят в плен в начале большой войны на Чернобыльской атомной электростанции.

Она получила звонок от супруга 29 ноября, который продолжался всего три минуты.

"Мне не разрешили задавать ему вопросы. Как только я попробовала, он покачал головой и просто сказал "нет". Вместо этого он продолжал говорить: Валя, иди, усложни жизнь Киеву. Киев не хочет нас принимать обратно. Затем он извинился и завершил разговор, пообещав перезвонить мне, если у него когда-нибудь появится такая возможность", — рассказала женщина.

По словам Яценко, другие семьи пленных также получали аналогичные звонки от своих родных, которых удерживают оккупанты.

"Человек больше года ничего не слышал от родственника, а тут он звонит и говорит, что жив. Россияне готовы его обменять, но Украина ничего не делает. В последнее время эти звонки стали массовыми. Итак, мы поняли, что это кампания, чтобы вызвать недоверие к власти", — сказал Яценко.

Он отметил, что более 90% украинских воинов, которые вернулись из плена, заявляют, что их подвергали пыткам.

"Их лишали достаточного питания и сна. Людей заставляют выжигать татуировки или потреблять только российскую пропаганду. Им не разрешают общаться с родственниками", — резюмировал он.

28 ноября представитель Коордштаба сказал, что Россия приостановила обмен пленными с целью повлиять на украинское общество.

В последний раз обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года, тогда из российского плена удалось вернуть 22 украинских воина.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия готовит волну дезинформации, которая будет касаться обмена пленными.

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