Лубинец предупредил: РФ готовит новую волну ИПСО против Украины. Акцент на обмене пленными

Лубинец указал, что россияне используют тему пленных для ИПСО против украинского общества для влияния на родственников заложников

Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия готовит волну дезинформации, которая будет касаться обмена пленными. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, Москва хочет дискредитировать украинские государственные органы, которые занимаются пленными.

Он отметил, что главным препятствием в обмене пленными является сама Россия, которая собирается обвинить Украину в завышении требований насчет формулы обмена и намерении вернуть воинов всех подразделений.

"РФ не прекращает нарушать все нормы гуманитарного права. Она цинично использует тему пленных для ИПСО против украинского общества для влияния на одну из самых уязвимых категорий — семей пленных и пропавших без вести", — заявил Лубинец.

Чиновник подчеркнул, что Украина продолжает переговоры об обмене пленными и призвал не реагировать на российскую пропаганду.

28 ноября представитель Коордштаба сказал, что Россия приостановила обмен пленными с целью повлиять на украинское общество.

В последний раз обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года, тогда из российского плена удалось вернуть 22 украинских воина.

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