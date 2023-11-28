Коордштаб: Росія призупинила обмін полоненими з метою вплинути на українське суспільство

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими заявив, що Росія призупинила обміни полоненими, намагаючись цим вплинути на суспільство

Родичі полонених захисників "Азовсталі" (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія призупинила обміни полоненими, намагаючись цим вплинути на суспільство й створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням. Про це він сказав у інтерв'ю Суспільному.

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Яценко зазначив, що Україні немає сенсу утримувати російських полонених. Це РФ зі свого боку призупинила обміни, щоб "вплинути" на українське суспільство.

"Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться. Але насправді робота іде, ми не сидимо склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни", — сказав він.

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Також за словами представника штабу, Україна готова до діалогу та висуває різні пропозиції ворогу, зокрема:

→ створення координаційного штабу разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста;

→ створення "змішаних медичних комісій" (інструмент, який передбачений в Третій Женевській конвенції).

"Це комісія, в яку входять два представники нейтральної країни й один представник країни, яка утримує, тобто України. Аналогічну комісію має сформувати російська сторона для того, щоб ці комісії, відвідуючи місця утримання, могли виявляти військовополонених, які потребують медичної допомоги і які мають бути репатрійовані", — зазначив він.

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Українська сторона наголошує на тому, що Росія повинна так само виконувати свої міжнародні угоди й домовленості, які вони підписали, додав Яценко.

"Вони постійно на дипломатичному рівні, в ООН, наприклад, стверджують, що вони всього дотримуються. Ми показуємо, що де-факто ні, нічого не відбувається", – підкреслив він.

Востаннє обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року, тоді з російського полону вдалося повернути 22 українських воїни.

За даними ГУР, після операції з перегоном в Україну російського вертольота Мі-8 кількість росіян, які бажають здатися в полон у рамках проєкту "Хочу жить", зросла на 70%.

17 жовтня у "Хочу жить" повідомили, що на стадії завершення перебуває вже понад 1000 операцій із добровільної здачі в полон російських окупантів.

У ГУР розповіли про випадки повторного потрапляння в полон росіян після обміну.

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