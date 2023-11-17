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У російському полоні перебувають 4337 українських військових та цивільних — підрахунок уряду

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 13:13
У російському полоні перебувають 4337 українських військових та цивільних — підрахунок уряду - Фото
Родичі полонених захисників "Азовсталі" (Фото: EPA)

У російському полоні на сьогодні перебувають 4337 українських військовослужбовців та цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Комісія відомства встановила потрапляння 4337 українців до російського полону — це 3574 військових та 763 цивільних.

За результатами досліджень дані про полонених вносяться до єдиного державного реєстру.

Міністерство заявляє, що виплачує одноразову та щорічну грошову допомогу.

З початку 2023 року було виплачено 422 млн грн звільненим із полону, а також родичам військовополонених, цивільних заручників та політичних ув'язнених.

  • За даними ГУР, після операції з перегоном в Україну російського вертольота Мі-8 кількість росіян, які бажають здатися в полон у рамках проєкту "Хочу жить", зросла на 70%.
  • 17 жовтня у "Хочу жить" повідомили, що на стадії завершення перебуває вже понад 1000 операцій із добровільної здачі в полон російських окупантів.
  • У ГУР розповіли про випадки повторного потрапляння в полон росіян після обміну.

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Дмитро Гриниченко
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