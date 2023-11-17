В российском плену находятся 4337 украинских военных и гражданских — подсчет правительства

В российском плену на сегодняшний день находятся 4337 украинских военнослужащих и гражданских. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Комиссия ведомства установила попадание 4337 украинцев в российский плен — это 3574 военных и 763 гражданских.

По результатам исследований данные о пленных вносятся в единый государственный реестр.

Министерство заявляет, что выплачивает одноразовую и ежегодную денежную помощь.

С начала 2023 года было выплачено 422 млн грн освобожденным из плена, а также родственникам военнопленных, гражданских заложников и политических заключенных.

По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество россиян, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.

17 октября в "Хочу жить" сообщили, что на стадии завершения находится уже более 1000 операций по добровольной сдаче в плен российских оккупантов.

В ГУР рассказали о случаях повторного попадания в плен россиян после обмена.

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