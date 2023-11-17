UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В российском плену находятся 4337 украинских военных и гражданских — подсчет правительства

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 13:13
В российском плену находятся 4337 украинских военных и гражданских — подсчет правительства - Фото
Родственники пленных защитников "Азовстали" (Фото: EPA)

В российском плену на сегодняшний день находятся 4337 украинских военнослужащих и гражданских. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Комиссия ведомства установила попадание 4337 украинцев в российский плен — это 3574 военных и 763 гражданских. 

По результатам исследований данные о пленных вносятся в единый государственный реестр.

Министерство заявляет, что выплачивает одноразовую и ежегодную денежную помощь.

С начала 2023 года было выплачено 422 млн грн освобожденным из плена, а также родственникам военнопленных, гражданских заложников и политических заключенных. 

  • По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество россиян, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.
  • 17 октября в "Хочу жить" сообщили, что на стадии завершения находится уже более 1000 операций по добровольной сдаче в плен российских оккупантов.
  • В ГУР рассказали о случаях повторного попадания в плен россиян после обмена. 

Читайте также: Буданов по рации заставил 19 оккупантов сдаться. Невероятная сила духа – командир ГУР

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабминвойнапленныеирина верещукМинреинтеграции

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 