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После операции с Ми-8 россиян, желающих сдаться в плен Украине, стало больше на 70% – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 13:22
После операции с Ми-8 россиян, желающих сдаться в плен Украине, стало больше на 70% – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в эфире Радио Свобода, что после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество российских военных, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.

"Есть большой скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий", – сказал Юсов.

По его словам, этот "скачок" произошел примерно на 70% в день.

На днях украинскими и российскими Telegram-каналами распространилась информация о том, что российскому пилоту, который перегонит в Украину МиГ-31 с ракетой "Кинжал" на борту, ГУР якобы выплатит $2 млн и предоставит документы любой страны НАТО на выбор для всей семьи.

Комментируя это, Юсов заявил, что информация больше имеет "характер легенды и народной инициативы".

"Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", – сказал он.

  • 23 августа стало известно, что военная разведка Минобороны выманила севший на украинском аэродроме российский военный вертолет Ми-8.
  • Начальник ГУР Буданов рассказал, что летчик российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Остальные члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.

Читайте также: О приказах, побеге и настроениях пилотов. Рассказ пилота похищенного в России Ми-8 за минуту

Милана Головань
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