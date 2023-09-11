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Після операції з Мі-8 росіян, які хочуть здатися у полон Україні, стало більше на 70% – ГУР

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 13:22
Після операції з Мі-8 росіян, які хочуть здатися у полон Україні, стало більше на 70% – ГУР - Фото
Андрій Юсов (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі Радіо Свобода, що після операції з перегоном до України російського гелікоптера Мі-8 кількість російських військових, які хочуть здатися у полон в межах проєкту "Хочу жити", зросла на 70%.

"Є великий стрибок за лінією "Хочу жити" окремо і за іншими каналами зв’язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій", – сказав Юсов.

За його словами, цей "стрибок" відбувся приблизно на 70% за день.

Днями українськими та російськими Telegram-каналами поширилась інформація про те, що російському пілоту, який пережене в Україну МіГ-31 з ракетою "Кинджал" на борту, ГУР нібито виплатить $2 млн і надасть документи будь-якої країни НАТО на вибір для всієї родини.

Коментуючи це, Юсов заявив, що інформація має більше "характер легенди та народної ініціативи".

"Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", – сказав він.

  • 23 серпня стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, який сів на українському аеродромі.
  • Начальник ГУР Буданов розповів, що льотчик російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли до України. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися тікати, їх ліквідували.

Читайте також: Про накази, втечу і настрої пілотів. Розповідь пілота викраденого у Росії Мі-8 за хвилину

Мілана Головань
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