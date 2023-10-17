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На "горячей" стадии более 1000 операций по добровольной сдаче в плен россиян – "Хочу жить"

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 17:57
На
Пленные оккупанты (Иллюстративное фото - СБУ)

Сейчас на стадии завершения уже более 1000 операций по добровольной сдаче в плен российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер госпроекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

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Отвечая на вопрос о нынешнем уровне заинтересованности россиян добровольно сдаваться в плен, он озвучил статистику: сайт проекта "Хочу жить" посетили около 48 млн пользователей, 46 млн из них – с территории РФ.

Всего на ресурсы проекта обратились более 26 000 россиян, которые заявили, что не желают воевать против Украины. 216 военных РФ сдались в плен в рамках проекта.

"И более 1000 операций сейчас на горячей стадии, стадии завершения", – рассказал Матвиенко.

Он отметил, что в начале запуска проекта к украинской стороне в основном обращались родственники оккупантов или потенциально мобилизованных, а также те, кто уже находился на фронте – как солдаты, так и офицеры.

"По состоянию на данный момент можно сказать, что эта ветка выровнялась – и как солдаты обращаются, так и офицеры", – добавил он, напомнив в качестве "яркого" примера спецоперацию ГУР "Барыня", когда удалось завербовать офицера РФ Алферова и еще 11 оккупантов.

  • По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество российских военных, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", возросло на 70%.

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Оксана Житнюк
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