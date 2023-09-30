Главное управление разведки Минобороны провело успешную спецоперацию под названием "Барыня" по вербовке российского военнослужащего. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов на пресс-конференции с участием военного РФ Даниила Алферова.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В проекте "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметили, что Алферов помог 11 своим сослуживцам сдаться в плен в рамках спецоперации ГУР.

Алферов рассказал, что через полторы недели после подписания им контракта с Минобороны РФ с ним связались представители Украины и предложили сотрудничество. Он согласился и помогал Украине собирать информацию о перемещении российских войск.

Впоследствии украинская сторона предложила Алферову отправлять военных РФ, которые выразят согласие, добровольно сдаваться в плен по программе "Хочу жить". Алферову удалось вывезти три группы оккупантов общим количеством 11 человек. После этого украинские силы помогли выйти с российских позиций и самому Алферову.

По словам Юсова, в переходе Алферова на украинскую сторону ГУР помогали спецназовцы.

Он добавил, что сейчас в работе есть еще ряд подобных спецопераций ГУР.

23 августа ГУР сообщило, что выманило российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Вертолет приземлился на Харьковщине.

Летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов рассказал, что спецоперация "Синица", в рамках которой он перелетел в Украину, заняла полгода.

По словам Юсова, теперь Кузьминов планирует "помогать" Силам обороны.

14 сентября Юсов сообщил, что спецоперация "Синица" не единственная в своем роде, и сейчас "в работе" – еще несколько подобных.

Читайте также: После операции с Ми-8 россиян, которые хотят сдаться в плен Украине, стало больше на 70% – ГУР

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.