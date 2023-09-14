ГУР: Сейчас в работе находятся еще несколько спецопераций, подобных "Синице" с Ми-8

Спецоперация Главного управления разведки Минобороны по выманиванию российского вертолета Ми-8 в Украину, которая называлась "Синица", не единственная в своем роде, и сейчас "в работе" находятся еще несколько подобных. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Сейчас, кроме уже реализованной операции "Синица", есть еще несколько отдельных подобных таких же случаев, которые находятся в работе", – сказал Юсов.

Он отметил, что операции с техникой чрезвычайно сложны, и таких предложений со стороны оккупантов меньше, чем предложений просто сдаться в плен в рамках программы "Хочу жить".

Журналистка спросила Юсова о выплате российскому летчику вертолета Ми-8 вознаграждения в размере $500 000 – первый ли это был подобный случай. Представитель ГУР сказал, что это был первый именно публичный случай.

"Но предыдущие эпизоды по технике, конечно, имели место", – сказал он.

23 августа ГУР сообщило, что выманило российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Вертолет приземлился в Харьковской области.

Летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов рассказал, что спецоперация "Синица", в рамках которой он перелетел в Украину, заняла полгода.

По словам Юсова, теперь Кузьминов планирует "помогать" Силам обороны.

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