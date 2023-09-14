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ГУР: Зараз у роботі знаходяться ще декілька спецоперацій, подібних до "Синиці" з Мі-8

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 23:52
ГУР: Зараз у роботі знаходяться ще декілька спецоперацій, подібних до
Фото - соцмережі

Спецоперація Головного управління розвідки Міноборони з виманювання російського гелікоптера Мі-8 в Україну, що називалася "Синиця", є не єдиною у своєму роді, і наразі "в роботі" знаходяться ще кілька подібних. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Зараз, окрім вже реалізованої операції "Синиця", є ще декілька окремих подібних таких же випадків, які знаходяться в роботі", – сказав Юсов.

Він зазначив, що операції з технікою є надзвичайно складними, і таких пропозицій із боку окупантів менше, аніж пропозицій просто здатись у полон у рамках програми "Хочу жити".

Журналістка запитала Юсова щодо виплати російському льотчику гелікоптера Мі-8 винагороди у розмірі $500 000 – чи перший це був подібний випадок. Представник ГУР сказав, що це був перший саме публічний випадок.

"Але попередні епізоди по техніці, звичайно, мали місце", – сказав він.

  • 23 серпня ГУР повідомило, що виманило російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Гелікоптер приземлився на Харківщині.
  • Льотчик російського гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, що спецоперація "Синиця", у рамках якої він перелетів в Україну, зайняла пів року.
  • За словами Юсова, тепер Кузьмінов планує "допомагати" Силам оборони.

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Оксана Житнюк
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