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З початку роботи проєкту "Хочу жити" 24 тисячі росіян виявили бажання здатися в полон – ГУР

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 23:33
З початку роботи проєкту
Андрій Юсов (Скриншот відео)

З початку роботи українського проєкту "Хочу жити" 24 000 росіян виявили бажання здатися в полон. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ISLND TV.

За словами представника ГУР, проєкт "Хочу жити" працює суперефективно, а Росія всіма силами намагається заблокувати його ресурси.

"Вже майже 24 тисячі заявок подано з моменту старту проєкту бажаючих здатися в полон – це крутий показник", – сказав Юсов.

ДОВІДКА. "Хочу жити" – державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, створений за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки для військовослужбовців збройних сил Росії з добровільної здачі в полон.
  • У березні 2023 року повідомлялося, що росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон – у березні був рекорд за зверненнями.

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Наталія Медведєва
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