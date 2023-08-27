З початку роботи проєкту "Хочу жити" 24 тисячі росіян виявили бажання здатися в полон – ГУР

З початку роботи українського проєкту "Хочу жити" 24 000 росіян виявили бажання здатися в полон. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ISLND TV.

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За словами представника ГУР, проєкт "Хочу жити" працює суперефективно, а Росія всіма силами намагається заблокувати його ресурси.

"Вже майже 24 тисячі заявок подано з моменту старту проєкту бажаючих здатися в полон – це крутий показник", – сказав Юсов.

ДОВІДКА. "Хочу жити" – державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, створений за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки для військовослужбовців збройних сил Росії з добровільної здачі в полон.

У березні 2023 року повідомлялося, що росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон – у березні був рекорд за зверненнями.

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