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С начала работы проекта "Хочу жить" 24 000 россиян выразили желание сдаться в плен – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 23:33
С начала работы проекта
Андрей Юсов (Скриншот видео)

С начала работы украинского проекта "Хочу жить" 24 000 россиян выразили желание сдаться в плен. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью ISLND TV.

По словам представителя ГУР, проект "Хочу жить" работает суперэффективно, а Россия всеми силами пытается заблокировать его ресурсы.

"Уже почти 24 000 заявок подано с момента старта проекта желающих сдаться в плен – это крутой показатель", – сказал Юсов.

СПРАВКА. "Хочу жить" – государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, созданный при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки, для военнослужащих вооруженных сил России по добровольной сдаче в плен.
  • В марте 2023 года сообщалось, что россияне в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен – в марте был рекорд по обращениям.

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Наталья Медведева
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хочу житьгурандрей юсовплен
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