Буданов: В первые дни вторжения Россия захватила страшное количество заложников
Украина имеет "намного меньше" обменного фонда, чем Россия, поскольку в первые дни широкомасштабного вторжения РФ захватила "страшное количество" заложников, в том числе гражданских. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.
"У нас его [обменного фонда] гораздо меньше, чем в Российской Федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Россия нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", – сказал Буданов.
Начальник ГУР отказался привести точное число, заявив, что количество обменного фонда является государственной тайной.
По словам Буданова, 20% попадающих в плен российских военных сдаются добровольно.
"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – отметил он.
- Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.
- По словам начальника ГУР, в России рассматривают возможность дополнительно призвать 450 000 человек на войну против Украины.
- Буданов сообщил, что пилот российского вертолета Ми-8, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, его семью незаметно перевезли в Украину.
Читайте также: Буданов: После ударов в России осталось 27 исправных бомбардировщиков Ту-22М3
Комментарии