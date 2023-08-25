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Буданов: В первые дни вторжения Россия захватила страшное количество заложников

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 13:10
Буданов: В первые дни вторжения Россия захватила страшное количество заложников - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот с видео)

Украина имеет "намного меньше" обменного фонда, чем Россия, поскольку в первые дни широкомасштабного вторжения РФ захватила "страшное количество" заложников, в том числе гражданских. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

"У нас его [обменного фонда] гораздо меньше, чем в Российской Федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Россия нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", – сказал Буданов.

Начальник ГУР отказался привести точное число, заявив, что количество обменного фонда является государственной тайной.

По словам Буданова, 20% попадающих в плен российских военных сдаются добровольно.

"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – отметил он.

  • Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.
  • По словам начальника ГУР, в России рассматривают возможность дополнительно призвать 450 000 человек на войну против Украины.
  • Буданов сообщил, что пилот российского вертолета Ми-8, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, его семью незаметно перевезли в Украину.

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Артём Джерипа
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