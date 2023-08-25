Буданов: В первые дни вторжения Россия захватила страшное количество заложников

Украина имеет "намного меньше" обменного фонда, чем Россия, поскольку в первые дни широкомасштабного вторжения РФ захватила "страшное количество" заложников, в том числе гражданских. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас его [обменного фонда] гораздо меньше, чем в Российской Федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Россия нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", – сказал Буданов.

Начальник ГУР отказался привести точное число, заявив, что количество обменного фонда является государственной тайной.

По словам Буданова, 20% попадающих в плен российских военных сдаются добровольно.

"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – отметил он.

Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.

По словам начальника ГУР, в России рассматривают возможность дополнительно призвать 450 000 человек на войну против Украины.

Буданов сообщил, что пилот российского вертолета Ми-8, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, его семью незаметно перевезли в Украину.

Читайте также: Буданов: После ударов в России осталось 27 исправных бомбардировщиков Ту-22М3

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.