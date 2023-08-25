Буданов: В России рассматривают вариант мобилизовать дополнительно 450 000 человек

В России рассматривают возможность дополнительно призвать 450 000 человек на войну против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

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"Мобилизация в Российской Федерации ни разу не прекращалась. То, что прошлой осенью призвали около 350 000 суммарно, немного меньше, но около того – все как-то так считают, что призвали и все. Нет. Призыв идет каждый месяц... Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, призвать дополнительно 450 000", – сказал Буданов.

Начальник ГУР добавил, что в рамках "скрытой мобилизации" в России ежемесячно призывают от 20 000 до 22 000 человек.

"Все это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну вот вы и увидите, что правда где-то посредине будет", – отметил Буданов.

21 августа в ГУР заявили, что осенью 2023 года россияне могут объявить новую "публичную" волну мобилизации и призвать в оккупационную армию еще от 200 000 до 250 000 человек.

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