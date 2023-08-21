UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Осенью РФ может мобилизовать до 250 000 человек. У Буданова говорят — вероятный сценарий

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 13:24
Осенью РФ может мобилизовать до 250 000 человек. У Буданова говорят — вероятный сценарий - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Осенью 2023 года россияне могут объявить новую "публичную" волну мобилизации и призвать в оккупационную армию еще от 200 000 до 250 000 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Журналист задал вопрос о законодательных изменениях в России, которые касаются ужесточения ответственности за уклонение от мобилизации, а также слухах о том, что новая волна призыва будет осенью.
По словам Юсова, фактически мобилизация в РФ не прекращалась, так как Кремль постоянно набирает новых людей. 

"Мясной фонд регулярно пополняется. В Кремле боятся негативных настроений, думают над тем, как усилить мобилизационный запал и мотивировать идти на войну", — сказал разведчик.

Он назвал новую волну мобилизации у россиян осенью "вероятным сценарием". 

Читайте также: ГУР: Решения о масштабной мобилизации в РФ еще нет, но сценарий лежит на столе

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россиявойнаразведкамобилизацияандрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 