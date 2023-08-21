Осенью РФ может мобилизовать до 250 000 человек. У Буданова говорят — вероятный сценарий

Осенью 2023 года россияне могут объявить новую "публичную" волну мобилизации и призвать в оккупационную армию еще от 200 000 до 250 000 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Журналист задал вопрос о законодательных изменениях в России, которые касаются ужесточения ответственности за уклонение от мобилизации, а также слухах о том, что новая волна призыва будет осенью.

По словам Юсова, фактически мобилизация в РФ не прекращалась, так как Кремль постоянно набирает новых людей.

"Мясной фонд регулярно пополняется. В Кремле боятся негативных настроений, думают над тем, как усилить мобилизационный запал и мотивировать идти на войну", — сказал разведчик.

Он назвал новую волну мобилизации у россиян осенью "вероятным сценарием".

14 августа 2023 года в ГУР МО заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России.

16 августа сообщалось, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 жителей, которых россияне незаконно мобилизовали в свою армию для войны против Украины.

В России каждый месяц мобилизуют на войну против Украины около 20 000 человек – ГУР.

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