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Восени РФ може мобілізувати до 250 000 осіб. У Буданова кажуть — це ймовірний сценарій

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 13:24
Восени РФ може мобілізувати до 250 000 осіб. У Буданова кажуть — це ймовірний сценарій - Фото
Володимир Путін та Сергій Шойгу (Фото: EPA)

Восени 2023 року росіяни можуть оголосити нову "публічну" хвилю мобілізації та призвати до окупаційної армії ще від 200 000 до 250 000 осіб. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Журналіст поставив питання про законодавчі зміни в Росії, які стосуються посилення відповідальності за ухилення від мобілізації, а також чутки про те, що нова хвиля призову буде восени.

За словами Юсова, фактично мобілізація у РФ не припинялася, оскільки Кремль постійно набирає нових людей.

"М'ясний фонд регулярно поповнюється. У Кремлі бояться негативних настроїв, думають над тим, як посилити мобілізаційний запал та мотивувати йти на війну", — сказав розвідник.

Він назвав нову хвилю мобілізації у росіян восени "ймовірним сценарієм".

Читайте також: ГУР: Рішення про масштабну мобілізацію у РФ ще немає, але сценарій лежить на столі

Дмитро Гриниченко
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Росіявійнарозвідкамобілізаціяандрій юсов
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