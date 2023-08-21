Восени РФ може мобілізувати до 250 000 осіб. У Буданова кажуть — це ймовірний сценарій

Восени 2023 року росіяни можуть оголосити нову "публічну" хвилю мобілізації та призвати до окупаційної армії ще від 200 000 до 250 000 осіб. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Журналіст поставив питання про законодавчі зміни в Росії, які стосуються посилення відповідальності за ухилення від мобілізації, а також чутки про те, що нова хвиля призову буде восени.

За словами Юсова, фактично мобілізація у РФ не припинялася, оскільки Кремль постійно набирає нових людей.

"М'ясний фонд регулярно поповнюється. У Кремлі бояться негативних настроїв, думають над тим, як посилити мобілізаційний запал та мотивувати йти на війну", — сказав розвідник.

Він назвав нову хвилю мобілізації у росіян восени "ймовірним сценарієм".

14 серпня 2023 року в ГУР МО заявили, що Кремль готується до масової мобілізації у Росії.

16 серпня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 жителів, яких росіяни незаконно мобілізували до своєї армії для війни проти України.

У Росії щомісяця мобілізують на війну проти України близько 20 000 осіб – ГУР.

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