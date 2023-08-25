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Буданов: У Росії розглядають варіант мобілізувати додатково 450 000 осіб

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 11:43
Буданов: У Росії розглядають варіант мобілізувати додатково 450 000 осіб - Фото
Кирило Буданов (Скриншот відео)

У Росії розглядають можливість додатково призвати 450 000 осіб на війну проти України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 000 сумарно, трохи менше, але близько – всі якось так вважають, що призвали й все. Ні. Призов йде кожного місяця... Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, призвати додатково 450 000", – сказав Буданов.

Начальник ГУР додав, що в межах прихованої мобілізації в Росії щомісяця призивають від 20 000 до 22 000 осіб.

"Все це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну ось ви й побачите, що правда десь посередині буде", – зазначив Буданов.

  • 21 серпня в ГУР заявили, що восени 2023 року росіяни можуть оголосити нову "публічну" хвилю мобілізації та призвати до окупаційної армії ще від 200 000 до 250 000 осіб.

Читайте також: ГУР: Рішення про масштабну мобілізацію у РФ ще немає, але сценарій лежить на столі

Наталія Медведєва
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