Буданов: У перші дні вторгнення Росія захопила страшну кількість заручників

Україна має "набагато менше" обмінного фонду, аніж Росія, оскільки у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ захопила "страшну кількість" заручників, зокрема цивільних. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"У нас його [обмінного фонду] набагато менше, ніж в Російській Федерації. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Росія нахапала тут страшну кількість заручників, зокрема цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, тощо. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо", – сказав Буданов.

Начальник ГУР відмовився навести точне число, заявивши, що кількість обмінного фонду є державною таємницею.

За словами Буданова, 20% російських військових, що потрапляють у полон, здаються добровільно.

"Це близько 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу", – зазначив він.

Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.

За словами начальника ГУР, у Росії розглядають можливість додатково призвати 450 000 осіб на війну проти України.

Буданов повідомив, що пілот російського гелікоптера Мі-8, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, його родину непомітно перевезли до України.

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