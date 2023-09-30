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Нова спецоперація ГУР "Бариня": завербовано військового РФ і ще 11 окупантів – відео видео

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30.09.2023, 15:42
Відео: Проєкт "Хочу жити"
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Головне управління розвідки Міноборони провело успішну спецоперацію під назвою "Бариня" з вербування російського військовослужбовця. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов на пресконференції за участю військового РФ Данила Алфьорова.

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У проєкті "Хочу жити" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначили, що Алфьоров допоміг 11 своїм товаришам по службі здатися в полон в рамках спецоперації ГУР.

Алфьоров розповів, що через півтора тижня після підписання ним контракту з Міноборони РФ з ним зв’язалися представники України і запропонували співпрацю. Він погодився і допомагав Україні збирати інформацію про переміщення російських військ.

Згодом українська сторона запропонувала Алфьорову відправляти військових РФ, які висловлять згоду, добровільно здаватись у полон за програмою "Хочу жити". Алфьорову вдалося вивезти три групи окупантів загальною кількістю 11 людей. Після цього українські сили допомогли вийти з російських позицій і самому Алфьорову.

За словами Юсова, в переході Алфьорова на український бік ГУР допомагали спецпризначенці.

Він додав, що зараз у роботі є ще низка подібних спецоперацій ГУР.

  • 23 серпня ГУР повідомило, що виманило російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Гелікоптер приземлився на Харківщині.
  • Льотчик російського гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, що спецоперація "Синиця", у рамках якої він перелетів в Україну, зайняла пів року.
  • За словами Юсова, тепер Кузьмінов планує "допомагати" Силам оборони.
  • 14 вересня Юсов повідомив, що спецоперація "Синиця" є не єдиною у своєму роді і наразі "в роботі" – ще кілька подібних

Читайте також: Після операції з Мі-8 росіян, які хочуть здатися у полон Україні, побільшало на 70% – ГУР

Оксана Житнюк
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