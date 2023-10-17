На "гарячій" стадії понад 1000 операцій з добровільної здачі в полон росіян – "Хочу жити"

Наразі на стадії завершення вже понад 1000 операцій щодо добровільної здачі в полон російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник держпроєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко.

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Відповідаючи на питання про нинішній рівень зацікавленості росіян добровільно здаватись в полон, він озвучив статистику: сайт проєкту "Хочу жити" відвідали приблизно 48 млн користувачів, 46 млн з них – з території РФ.

Загалом на ресурси проєкту звернулись понад 26 000 росіян, які заявили, що не бажають воювати проти України. 216 військових РФ здалися в полон в рамках проєкту.

"І понад 1000 операцій зараз на гарячій стадії, стадії завершення", – розповів Матвієнко.

Він зазначив, на початку запуску проєкту до української сторони здебільшого зверталися родичі окупантів або потенційно мобілізованих, а також ті, хто вже перебував на фронті – як солдати, так і офіцери.

"Станом на зараз можна сказати, що ця гілка вирівнялась – і як солдати звертаються, так і офіцери", – додав він, нагадавши в якості "яскравого" прикладу спецоперацію ГУР "Бариня", коли вдалося завербувати офіцера РФ Алфьорова та ще 11 окупантів.

За даними ГУР, після операції з перегоном до України російського гелікоптера Мі-8 кількість російських військових, які хочуть здатися у полон в межах проєкту "Хочу жити", зросла на 70%.

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