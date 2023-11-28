Коордштаб: Россия приостановила обмен пленными с целью повлиять на украинское общество

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными заявил, что РФ приостановила обмены пленными, пытаясь этим повлиять на общество.

Родственники пленных защитников "Азовстали" (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия приостановила обмены пленными, пытаясь этим повлиять на общество и создать впечатление, что украинская власть не работает над этим вопросом. Об этом он сказал в интервью Суспильному.

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Яценко отметил, что Украине нет смысла удерживать российских пленных. Это РФ, со своей стороны, приостановила обмены, чтобы "повлиять" на украинское общество.

"Пытаются убедить, что, мол, ничего не происходит, смотрите. Но на самом деле работа идет, мы не сидим, сложа руки, мы постоянно работаем для того, чтобы организовать следующие обмены", - сказал он.

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Также по словам представителя штаба, Украина готова к диалогу и выдвигает разные предложения врагу, в частности:

→ создание координационного штаба вместе с Международным комитетом Красного Креста;

→ создание "смешанных медицинских комиссий" (инструмент, предусмотренный в Третьей Женевской конвенции).

"Это комиссия, в которую входят два представителя нейтральной страны и один представитель удерживающей страны, то есть Украины. Аналогичную комиссию должна сформировать российская сторона для того, чтобы эти комиссии, посещая места содержания, могли выявлять военнопленных, нуждающихся в медицинской помощи и имеющих быть репатриированы", - отметил он.

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Украинская сторона отмечает, что Россия должна также выполнять свои международные соглашения и договоренности, которые они подписали, добавил Яценко.

"Они постоянно на дипломатическом уровне, в ООН, например, утверждают, что они всего придерживаются. Мы показываем, что де-факто нет, ничего не происходит", - подчеркнул он.

В последний раз обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года, тогда из российского плена удалось вернуть 22 украинских воина.

По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество россиян, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.

17 октября в "Хочу жить" сообщили, что на стадии завершения находится уже более 1000 операций по добровольной сдаче в плен российских оккупантов.

В ГУР рассказали о случаях повторного попадания в плен россиян после обмена.

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