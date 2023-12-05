Лубінець попередив: РФ готує нову хвилю ІПСО проти України. Акцент на обміні полоненими

Лубінець зазначив, що росіяни використовують тему полонених для ІПСО проти українського суспільства для впливу на родичів заручників

Дмитро Лубінець (Фото: Дмитро Лубінець/Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія готує хвилю дезінформації, яка стосуватиметься обміну полоненими. Про це він написав у Telegram.

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За його словами, Москва хоче дискредитувати українські державні органи, які опікуються полоненими.

Він зазначив, що головною перешкодою в обміні полоненими є сама Росія, яка збирається звинуватити Україну у завищенні вимог щодо формули обміну та намірі повернути воїнів усіх підрозділів.

"РФ не припиняє порушувати всі норми гуманітарного права. Вона цинічно використовує тему полонених для ІПСО проти українського суспільства для впливу на одну з найвразливіших категорій – родин полонених та зниклих безвісти", – заявив Лубінець.

Чиновник наголосив, що Україна продовжує переговори про обмін полоненими та закликав не реагувати на російську пропаганду.

28 листопада представник Коордштабу сказав, що Росія припинила обмін полоненими з метою вплинути на українське суспільство.

Востаннє обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року, тоді з російського полону вдалося повернути 22 українських воїнів.

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