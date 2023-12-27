Россияне расстреляли троих украинских военнопленных на юге. Украина начала расследование

Россияне казнили украинских бойцов через час после того, как взяли их в плен

Фото: Генштаб ВСУ

Украинские Telegram-каналы, часть из которых модерируют военные Сил обороны, распространили видео с якобы казнью военнопленных бойцов 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ российскими оккупантами. Офис генпрокурора заявил о начале расследования.

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Первым видео опубликовал военный 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов в Telegram-канале "Говорят Снайпер".

"Видео расстрела пид*р*ми пленных бойцов 117 ОМБр, пусть это видео видит каждый политик Запада и понимает, почему мы не имеем права идти на переговоры с фашистами", – подписал он ролик.

После этого видеоматериал разнесли по соцсети, в частности, многомиллионные ресурсы.

На опубликованном видео видно, как российские захватчики поставили троих украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров.

За расстрелом пленных наблюдает человек в форме, стоящей за пленными, вероятно, это российский военный, командующий казнью.

По данным Офиса генпрокурора, эпизод произошел на южном направлении вблизи Работиного.

Там объясняют, что россияне казнили украинских бойцов спустя час после того, как взяли их в плен.

По фактам совершения военнослужащими РФ военных преступлений продолжается досудебное расследование, добавили в ОГП.

Видео 18+ – здесь.

6 марта 2023 года российские оккупанты убили безоружного украинского военнопленного, который сказал "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

11 апреля 2023 года в сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне.

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