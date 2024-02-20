Мобилизация. К законопроекту внесено уже более 1270 правок – член оборонного комитета

Юрий Здебский (Фото: Facebook нардепа)

По состоянию на 19 февраля в законопроект о мобилизации было внесено более 1270 поправок. Об этом LIGA.net сообщил народный депутат от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Юрий Здебский.

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Отвечая на вопрос, какие положения законопроекта вызывают наибольшее обсуждение в комитете, нардеп сказал: "Мы к каждому положению подходим максимально грамотно и аргументированно это обсуждаем, ориентируясь на статистику".

"Мы смотрим, сколько людей с инвалидностью было до 22 февраля 2022 года, и сколько стало после. Особенно третьей группы и второй. Так же мы подходим к вопросу относительно, например, аспирантов и т.д. Поскольку количество аспирантов тоже с начала большой войны возросло", – объяснил он.

Здебский сообщил, что обсуждение законопроекта запланировано на следующую неделю.

"Практически по всем статьям вносятся правки, несмотря на то, что у каждого есть свое видение. Сейчас этих правок более 1270 штук. Но задача у нас одна — нам нужно сделать такой мобилизационный ресурс, который даст нам победу. Несмотря на то, что это не всем нравится", – сказал он.

30 января 2024 года правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклоняющихся: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечание можно будет исправить во втором.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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