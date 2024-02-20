Глава Мін'юсту пропонує мобілізувати ув'язнених за ДТП, корупціонерів та інших

Денис Малюська (Фото: Facebook міністра)

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що влада має мобілізувати в'язнів та правопорушників, які не сидять у тюрмі. Таку думку він висловив в інтерв'ю проєкту Укрінформу Влада Inside.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У нас одиниці людей, які не порушували правил дорожнього руху. Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав. Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно – таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять", – сказав він.

На думку Малюськи, також можна мобілізувати, наприклад, корупціонерів. Міністр вважає, що ці люди мають не сидіти у в'язниці, а "захищати свою репутацію на фронті".

Відповідаючи на запитання, чи є ці люди безпечними для війська, Малюська сказав: "Є купа людей, які нами проаналізовані, які, ми переконані, що вони є безпечними. Але армія – це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де".

"Лопату в руки, копаємо. Забезпечуємо, готуємо їжу, носимо, розвантажуємо. У військового є купа роботи, яку можна виконувати і треба без зброї", – резюмував він.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень – засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

Читайте також: Мобілізація. До законопроєкту внесено вже понад 1270 правок – член оборонного комітету