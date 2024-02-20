Глава Минюста предлагает мобилизовать заключенных за ДТП, коррупционеров и других

Денис Малюська (Фото: Facebook министра)

Министр юстиции Денис Малюська считает, что власти должны мобилизовать заключенных и правонарушителей, не сидящих в тюрьме. Такое мнение он высказал в интервью проекту Укринформа Влада Inside.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас единицы людей, которые не нарушали правила дорожного движения. То, что человек нарушил правила дорожного движения, ему не повезло, уехал на автомобиле, а кто-то не уехал. Его нельзя взять мобилизовать? Это нонсенс, безусловно – таких людей нужно мобилизовывать. Это мы говорим о тех, кто не в тюрьме. Их много есть. Есть те, кто в тюрьме, и так же реальную опасность для общества или армии не представляют", – сказал он.

По мнению Малюськи, можно мобилизовать, например, коррупционеров. Министр считает, что эти люди должны не сидеть в тюрьме, а "защищать свою репутацию на фронте".

Отвечая на вопрос, являются ли эти люди безопасными для войска, Малюська сказал: "Есть куча людей, которые нами проанализированы, которые, мы убеждены, что они безопасны. Но армия – это не только стрелять из артиллерии, там копать надо много где".

"Лопату в руки, копаем. Обеспечиваем, готовим еду, носим, разгружаем. У военного есть куча работы, которую можно выполнять и нужно без оружия", – резюмировал он.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации. Одно из предложенных нововведений – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

Читайте также: Мобилизация. В законопроект уже внесено более 1270 правок – член оборонного комитета