Мобилизация. В законопроект внесли более 4000 правок, второе чтение может быть в марте

До конца этой недели все правки к законопроекту о мобилизации будут вносить в сравнительную таблицу

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Народные депутаты внесли более 4000 правок в законопроект о мобилизации. Об этом сообщил заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии Укринформу.

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По его словам, в электронном режиме к документу подали 3776 правок.

Также вручную было подано еще более 500 правок.

Он отметил, что до конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу к законопроекту.

Парламентарий Алексей Гончаренко одновременно написал, что, предварительно, второе голосование за документ, чтобы принять его в целом, может состояться 6 марта.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

По состоянию на 19 февраля в законопроект о мобилизации подано уже более 1270 правок, заявил LIGA.net нардеп от СН, член оборонного комитета Юрий Здебский.

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