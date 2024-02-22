Мобилизация. В законопроект внесли более 4000 правок, второе чтение может быть в марте
Народные депутаты внесли более 4000 правок в законопроект о мобилизации. Об этом сообщил заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии Укринформу.
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По его словам, в электронном режиме к документу подали 3776 правок.
Также вручную было подано еще более 500 правок.
Он отметил, что до конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу к законопроекту.
Парламентарий Алексей Гончаренко одновременно написал, что, предварительно, второе голосование за документ, чтобы принять его в целом, может состояться 6 марта.
- 30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.
- 7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.
- По состоянию на 19 февраля в законопроект о мобилизации подано уже более 1270 правок, заявил LIGA.net нардеп от СН, член оборонного комитета Юрий Здебский.
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