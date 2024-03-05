Мобилизация. Нардеп про призыв с 25 лет: Уже есть закон, но президент его не подписывает

"Еще раз его рассматривать с юридической точки зрения нет смысла. Это вопрос президента, не желающего подписывать этот закон", – заявил Роман Костенко

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Комитет по нацбезопасности и обороне не рассматривал норму нового мобилизационного законопроекта, которая предусматривает снижение возраста призыва с 27 до 25 лет. Верховная Рада уже приняла соответствующий закон ранее, однако его не подписывает президент Владимир Зеленский. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Голоса, член профильного Комитета Роман Костенко.

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"Мы это [снижение возраста призыва] даже не рассматривали. По факту, этот законопроект уже был принят. И еще раз его рассматривать с юридической точки зрения нет смысла. Это вопрос президента, который не хочет подписывать этот закон. Он просто лежит, нужно поставить подпись – и это уже заработает", – заявил он.

Нардеп отметил, что Зеленский хочет, чтобы депутаты еще раз проголосовали за это положение.

По словам Костенко, нардепы говорили на Комитете, что эту норму не следует оставлять в законопроекте, поскольку если бы президент подписал предварительный документ, то у Украины уже был бы соответствующий закон.

"В Конституции написано, что если в течение 10 дней не подписывается [закон], он автоматически считается подписанным", – отметил народный избранник.

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СПРАВКА. Статья 94 Конституции Украины



Если президент в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, то закон считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован.



Если во время повторного рассмотрения закон будет вновь принят Радой не менее чем двумя третями от его конституционного состава (300 из 450 нардепов), президент обязан его подписать и официально обнародовать в течение десяти дней. Если глава государства не подписал такой закон, он безотлагательно официально обнародуется главой Рады и публикуется за его подписью. Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом, но не раньше его опубликования. Статья 94 Конституции Украины гласит , что президент в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Раду для повторного рассмотрения.Если президент в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, то закон считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован.Если во время повторного рассмотрения закон будет вновь принят Радой не менее чем двумя третями от его конституционного состава (300 из 450 нардепов), президент обязан его подписать и официально обнародовать в течение десяти дней. Если глава государства не подписал такой закон, он безотлагательно официально обнародуется главой Рады и публикуется за его подписью. Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом, но не раньше его опубликования.

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30 мая 2023 года Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет, однако президент еще не подписал закон.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении. 27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 поправок.

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