Мобилизация. Нардеп про призыв с 25 лет: Уже есть закон, но президент его не подписывает
Комитет по нацбезопасности и обороне не рассматривал норму нового мобилизационного законопроекта, которая предусматривает снижение возраста призыва с 27 до 25 лет. Верховная Рада уже приняла соответствующий закон ранее, однако его не подписывает президент Владимир Зеленский. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Голоса, член профильного Комитета Роман Костенко.
"Мы это [снижение возраста призыва] даже не рассматривали. По факту, этот законопроект уже был принят. И еще раз его рассматривать с юридической точки зрения нет смысла. Это вопрос президента, который не хочет подписывать этот закон. Он просто лежит, нужно поставить подпись – и это уже заработает", – заявил он.
Нардеп отметил, что Зеленский хочет, чтобы депутаты еще раз проголосовали за это положение.
По словам Костенко, нардепы говорили на Комитете, что эту норму не следует оставлять в законопроекте, поскольку если бы президент подписал предварительный документ, то у Украины уже был бы соответствующий закон.
"В Конституции написано, что если в течение 10 дней не подписывается [закон], он автоматически считается подписанным", – отметил народный избранник.
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Если президент в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, то закон считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован.
Если во время повторного рассмотрения закон будет вновь принят Радой не менее чем двумя третями от его конституционного состава (300 из 450 нардепов), президент обязан его подписать и официально обнародовать в течение десяти дней. Если глава государства не подписал такой закон, он безотлагательно официально обнародуется главой Рады и публикуется за его подписью. Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом, но не раньше его опубликования.
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- 30 мая 2023 года Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет, однако президент еще не подписал закон.
- Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.
- 7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении. 27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 поправок.
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