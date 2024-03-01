Мобилизация заключенных и осужденных. Минюст объяснил основные идеи по призыву этих людей

Елена Высоцкая (Фото: Минюст)

Министерство юстиции хочет устранить препятствия в новом мобилизационном законопроекте, чтобы те, кто уже отбыл наказание, могли быть мобилизованы. Также ведомство хочет, чтобы заключенные могли мобилизоваться вместо отбывания наказания: должен происходить отбор таких людей, после которого решение принимал бы суд. Об этом в комментарии LIGA.net заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

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"Речь идет не только о заключенных, но и об осужденных. Второй вопрос – бывшие осужденные, то есть лица, уже на свободе, но имеющие судимость. В законе о мобилизации по состоянию на сегодня они исключены из военного учета. Это могут быть десятки тысяч человек. Не важно, за какие статьи они отбыли наказание. Они уже с нами. И вопрос почему они выпадают из виду во время мобилизации", – заявила она.

По словам Высоцкой, позиция Минюста состоит в том, чтобы устранить такие препятствия в законопроекте о мобилизации – чтобы те, кто уже отбыл наказание, мог быть мобилизован.

Более сложным вопросом чиновница назвала мобилизацию осужденных и заключенных, которые сейчас находятся в местах лишения свободы.

Она отметила, что заключенный, к которому было применено содержание в СИЗО, может подать ходатайство в суд о мобилизации: "Если это поддерживает прокурор, то постановление суда дает основания выпустить человека из-под стражи".

Высоцкая отметила, что этот механизм работает, но "не очень хорошо".

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Количество осужденных, отбывающих наказание в тюрьме, составляет около 26 000 человек, из которых только тысяча – женщины, сообщила чиновница. Она заявила, что среди таких заключенных в начале полномасштабного вторжения было много желающих мобилизоваться вместо отбывания наказания.

Чиновница отметила, что инициативы Минюста по этому поводу не поддержали раньше, и теперь позиция ведомства – такие нормы в новом мобилизационном законопроекте.

Высоцкая отметила, что нецелесообразно мобилизовывать людей, получивших приговоры за преступления против национальной безопасности: государственную измену, коллаборацию и т.д.

Также, отметила чиновница, есть позиции, что нужно воздержаться от мобилизации пожизненно осужденных или других категорий заключенных, однако это дискутируется.

"Модель, которую мы предлагаем, состоит в том, чтобы решение принимал суд. Но точка зрения военных как заказчика очень важна. Мы вместе с Минобороны определим, кто будет участвовать в отборе таких людей. И предварительно сделать такой отбор, а после этого решением суда разрешить или запретить мобилизовать этого конкретного человека", – подытожила она.

Читайте большой текст на LIGA.net об идеях насчет мобилизации осужденных и заключенных.

об идеях насчет мобилизации осужденных и заключенных. Глава Минюста заявил, что власти должны мобилизовать заключенных и правонарушителей, которые не сидят в тюрьме.

Одно из предложенных нововведений мобилизационного законопроекта – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. О том, как прорабатывает законопроект профильный Комитет, – читайте здесь.

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