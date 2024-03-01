Мобілізація в'язнів і засуджених. Мін'юст пояснив основні ідеї щодо призову цих людей
Олена Висоцька (Фото: Мін'юст)

Міністерство юстиції хоче усунути перепони у новому мобілізаційному законопроєкті, аби ті, хто вже відбув покарання, могли бути мобілізованими. Також відомство хоче, щоб ув'язнені могли мобілізуватися замість відбування покарання: має відбуватися відбір таких людей, після якого рішення ухвалював би суд. Про це у коментарі LIGA.net заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

"Мова йде не лише про ув'язнених, а й про засуджених. Друге питання – є колишні засуджені, тобто особи, що вже на волі, але мають судимість. В законі про мобілізацію станом на сьогодні вони виключені з військового обліку. Це можуть бути десятки тисяч осіб. Не важливо, за які статті вони відбули покарання. Вони вже з нами. І питання чому вони випадають з уваги під час мобілізації ", – заявила вона.

За словами Висоцької, позиція Мін'юсту в тому, аби усунути такі перешкоди у законопроєкті про мобілізацію – щоб ті, хто вже відбув покарання, міг бути мобілізованим.

Складнішим питанням посадовиця назвала мобілізацію засуджених і ув'язнених, які зараз перебувають у місцях обмеження волі.

Вона зауважила, що ув'язнений, до якого було застосовано тримання під вартою у СІЗО, може подати клопотання до суду про мобілізацію: "Якщо це підтримує прокурор, то ухвала суду дає підстави випустити людину з-під варти". 

Висоцька зазначила, що цей механізм працює, але "не дуже добре".

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Кількість засуджених, які відбувають покарання у в'язниці, складає близько 26 000 осіб, з яких тільки тисяча – жінки, повідомила посадовиця. Вона заявила, що серед таких ув'язнених на початку повномасштабного вторгнення було багато охочих мобілізуватися замість відбування покарання.

Чиновниця зазначила, що ініціативи Мін'юсту щодо цього не підтримали раніше, і тепер позиція відомства – передбачити такі норми у новому мобілізаційному законопроєкті.

Висоцька зауважила, що недоцільно мобілізовувати людей, котрі отримали вироки за злочини проти національної безпеки: державна зрада, колаборація тощо.

Також, зазначила посадовиця, є позиції, що треба утриматися від мобілізації довічно засуджених або інших категорій ув'язнених, проте це дискутується.

"Модель, яку ми пропонуємо, полягає в тому, щоб рішення приймав суд. Але точка зору військових як замовника дуже важлива. Ми разом з Міноборони визначимо, хто буде брати участь у відборі таких людей. І попередньо зробити такий відбір, а після цього рішенням суду дозволити або заборонити мобілізувати цю конкретну людину", – підсумувала вона.

  • Читайте великий текст на LIGA.net про ідеї щодо мобілізації засуджених та ув'язнених.
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