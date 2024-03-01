Мобілізація в'язнів і засуджених. Мін'юст пояснив основні ідеї щодо призову цих людей

Олена Висоцька (Фото: Мін'юст)

Міністерство юстиції хоче усунути перепони у новому мобілізаційному законопроєкті, аби ті, хто вже відбув покарання, могли бути мобілізованими. Також відомство хоче, щоб ув'язнені могли мобілізуватися замість відбування покарання: має відбуватися відбір таких людей, після якого рішення ухвалював би суд. Про це у коментарі LIGA.net заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

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"Мова йде не лише про ув'язнених, а й про засуджених. Друге питання – є колишні засуджені, тобто особи, що вже на волі, але мають судимість. В законі про мобілізацію станом на сьогодні вони виключені з військового обліку. Це можуть бути десятки тисяч осіб. Не важливо, за які статті вони відбули покарання. Вони вже з нами. І питання чому вони випадають з уваги під час мобілізації ", – заявила вона.

За словами Висоцької, позиція Мін'юсту в тому, аби усунути такі перешкоди у законопроєкті про мобілізацію – щоб ті, хто вже відбув покарання, міг бути мобілізованим.

Складнішим питанням посадовиця назвала мобілізацію засуджених і ув'язнених, які зараз перебувають у місцях обмеження волі.

Вона зауважила, що ув'язнений, до якого було застосовано тримання під вартою у СІЗО, може подати клопотання до суду про мобілізацію: "Якщо це підтримує прокурор, то ухвала суду дає підстави випустити людину з-під варти".

Висоцька зазначила, що цей механізм працює, але "не дуже добре".

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Кількість засуджених, які відбувають покарання у в'язниці, складає близько 26 000 осіб, з яких тільки тисяча – жінки, повідомила посадовиця. Вона заявила, що серед таких ув'язнених на початку повномасштабного вторгнення було багато охочих мобілізуватися замість відбування покарання.

Чиновниця зазначила, що ініціативи Мін'юсту щодо цього не підтримали раніше, і тепер позиція відомства – передбачити такі норми у новому мобілізаційному законопроєкті.

Висоцька зауважила, що недоцільно мобілізовувати людей, котрі отримали вироки за злочини проти національної безпеки: державна зрада, колаборація тощо.

Також, зазначила посадовиця, є позиції, що треба утриматися від мобілізації довічно засуджених або інших категорій ув'язнених, проте це дискутується.

"Модель, яку ми пропонуємо, полягає в тому, щоб рішення приймав суд. Але точка зору військових як замовника дуже важлива. Ми разом з Міноборони визначимо, хто буде брати участь у відборі таких людей. І попередньо зробити такий відбір, а після цього рішенням суду дозволити або заборонити мобілізувати цю конкретну людину", – підсумувала вона.

Читайте великий текст на LIGA.net про ідеї щодо мобілізації засуджених та ув'язнених.

про ідеї щодо мобілізації засуджених та ув'язнених. Голова Мін'юсту заявив, що влада має мобілізувати в'язнів та правопорушників, які не сидять у тюрмі.

Одне із запропонованих нововведень мобілізаційного законопроєкту – засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Про те, як опрацьовує законопроєкт профільний Комітет, – читайте тут.

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