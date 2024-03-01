Мобілізація в'язнів і засуджених. Мін'юст пояснив основні ідеї щодо призову цих людей
Міністерство юстиції хоче усунути перепони у новому мобілізаційному законопроєкті, аби ті, хто вже відбув покарання, могли бути мобілізованими. Також відомство хоче, щоб ув'язнені могли мобілізуватися замість відбування покарання: має відбуватися відбір таких людей, після якого рішення ухвалював би суд. Про це у коментарі LIGA.net заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
За словами Висоцької, позиція Мін'юсту в тому, аби усунути такі перешкоди у законопроєкті про мобілізацію – щоб ті, хто вже відбув покарання, міг бути мобілізованим.
Складнішим питанням посадовиця назвала мобілізацію засуджених і ув'язнених, які зараз перебувають у місцях обмеження волі.
Вона зауважила, що ув'язнений, до якого було застосовано тримання під вартою у СІЗО, може подати клопотання до суду про мобілізацію: "Якщо це підтримує прокурор, то ухвала суду дає підстави випустити людину з-під варти".
Висоцька зазначила, що цей механізм працює, але "не дуже добре".
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Кількість засуджених, які відбувають покарання у в'язниці, складає близько 26 000 осіб, з яких тільки тисяча – жінки, повідомила посадовиця. Вона заявила, що серед таких ув'язнених на початку повномасштабного вторгнення було багато охочих мобілізуватися замість відбування покарання.
Чиновниця зазначила, що ініціативи Мін'юсту щодо цього не підтримали раніше, і тепер позиція відомства – передбачити такі норми у новому мобілізаційному законопроєкті.
Висоцька зауважила, що недоцільно мобілізовувати людей, котрі отримали вироки за злочини проти національної безпеки: державна зрада, колаборація тощо.
Також, зазначила посадовиця, є позиції, що треба утриматися від мобілізації довічно засуджених або інших категорій ув'язнених, проте це дискутується.
"Модель, яку ми пропонуємо, полягає в тому, щоб рішення приймав суд. Але точка зору військових як замовника дуже важлива. Ми разом з Міноборони визначимо, хто буде брати участь у відборі таких людей. І попередньо зробити такий відбір, а після цього рішенням суду дозволити або заборонити мобілізувати цю конкретну людину", – підсумувала вона.
- Читайте великий текст на LIGA.net про ідеї щодо мобілізації засуджених та ув'язнених.
- Голова Мін'юсту заявив, що влада має мобілізувати в'язнів та правопорушників, які не сидять у тюрмі.
- Одне із запропонованих нововведень мобілізаційного законопроєкту – засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Про те, як опрацьовує законопроєкт профільний Комітет, – читайте тут.
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