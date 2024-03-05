Мобилизация. Отсрочку для второго образования отменят, для аспирантов оставят – нардеп
Комитет по нацбезопасности и обороне планирует оставить норму в новом мобилизационном законопроекте, по которой будет отменена отсрочка людям, получающим непоследовательное второе высшее образование. При этом планируется оставить отсрочку для аспирантов, обучающихся по контракту. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Голоса, член профильного Комитета Роман Костенко.
Политика спросили, планирует ли Комитет ко второму чтению убрать норму, отменяющую отсрочку от мобилизации для людей, которые вторично получают степень бакалавра или магистра.
"Нет, если ты был бакалавром и еще на один поступил, то тебе отсрочки не будет. Только последовательное образование (будет давать отсрочку. – Ред.)", – ответил он.
При этом он отметил, что планируется оставить отсрочку для обучающихся в аспирантуре по контракту.
- Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.
- 7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.
- 27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок. О том, как Комитет работает над законопроектом, можно прочитать здесь.
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