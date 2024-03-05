Мобилизация. Отсрочку для второго образования отменят, для аспирантов оставят – нардеп

Роман Костенко (Фото: Facebook политика)

Комитет по нацбезопасности и обороне планирует оставить норму в новом мобилизационном законопроекте, по которой будет отменена отсрочка людям, получающим непоследовательное второе высшее образование. При этом планируется оставить отсрочку для аспирантов, обучающихся по контракту. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Голоса, член профильного Комитета Роман Костенко.

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Политика спросили, планирует ли Комитет ко второму чтению убрать норму, отменяющую отсрочку от мобилизации для людей, которые вторично получают степень бакалавра или магистра.

"Нет, если ты был бакалавром и еще на один поступил, то тебе отсрочки не будет. Только последовательное образование (будет давать отсрочку. – Ред.)", – ответил он.

При этом он отметил, что планируется оставить отсрочку для обучающихся в аспирантуре по контракту.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок. О том, как Комитет работает над законопроектом, можно прочитать здесь.

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