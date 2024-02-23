Мобілізація аспірантів-контрактників. Нардеп: Правки щодо скасування є, вирішимо на комітеті

За словами Костенка, все вирішуватиметься у комітеті та в залі Ради

Роман Костенко (Фото: Facebook політика)

У законопроєкті про мобілізацію, поданому урядом до Верховної Ради, було положення, яке дозволяло мобілізувати в особливий період аспірантів, котрі навчаються за контрактом. Уже внесено правки, які скасовують це положення, але чи приберуть його – ще вирішуватиметься. Про це у коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Голосу, член Комітету з нацбезпеки та оборони Роман Костенко.

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За його словами, відповідні правки є, але чи приберуть положення – вирішуватиметься на комітеті.

"Правки передбачають, щоб не мобілізовувати тих, хто навчається за контрактом [на аспірантурі]", – уточнив Костенко.

Проте, зауважив нардеп, все буде вирішуватися у Комітеті та в залі Ради.

Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Також на LIGA.net є великий розбір цього документа.

є великий розбір цього документа. 7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні. Костенко повідомив, що нардепи внесли понад 4000 правок до законопроєкту. Парламентар від ЄС Олексій Гончаренко повідомив, що друге голосування за документ, щоб ухвалити його в цілому, може відбутися 6 березня.

Нардеп від СН Олександр Федієнко повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію депутати внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

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