Мобилизация аспирантов-контрактников. Нардеп: Правки по отмене есть, решим на комитете

По словам Костенко, все будет решаться в комитете и в зале Рады

Роман Костенко (Фото: Facebook политика)

В законопроекте о мобилизации, поданном правительством в Верховную Раду, было положение, позволяющее мобилизовать в особый период аспирантов, обучающихся по контракту. Уже внесены поправки, отменяющие это положение, но уберут ли его – еще будет решаться. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Голоса, член Комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

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По его словам, соответствующие поправки есть, но уберут ли положения – будет решаться на комитете.

"Правки предусматривают, чтобы не мобилизовывать обучающихся по контракту [на аспирантуре]", – уточнил Костенко.

Однако, отметил нардеп, все будет решаться в Комитете и зале Рады.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. Также на LIGA.net есть большой разбор этого документа.

есть большой разбор этого документа. 7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении. Костенко сообщил, что нардепы внесли более 4000 поправок в законопроект. Парламентарий от ЕС Алексей Гончаренко сообщил, что второе голосование за документ, чтобы принять его в целом, может состояться 6 марта.

Нардеп от СН Александр Федиенко сообщил, что в законопроект о мобилизации депутаты внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

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