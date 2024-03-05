Мобілізація. Відстрочку для другої освіти скасують, контрактникам-аспірантам залишать – нардеп

Роман Костенко (Фото: Facebook політика)

Комітет із нацбезпеки та оборони планує залишити норму у новому мобілізаційному законопроєкті, за якою скасовуватиметься відстрочка людям, які здобувають непослідовну другу вищу освіту. Водночас планується залишити відстрочку для аспірантів, котрі навчаються за контрактом. Про це у коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Голосу, член профільного Комітету Роман Костенко.

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Політика запитали, чи планує Комітет до другого читання прибрати норму, яка скасовує відстрочку від мобілізації для людей, які вдруге здобувають ступінь бакалавра або магістра.

"Ні, якщо ти був бакалавром і ще на один вступив, то тобі відстрочки не буде. Тільки послідовна освіта (Даватиме відстрочку. – Ред.)", – відповів він.

Водночас він зауважив, що планується залишити відстрочку для тих, хто навчається в аспірантурі за контрактом.

Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок. Про те, як Комітет працює над законопроєктом, можна прочитати тут.

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