Будут ли блокировать уклонистам счета? Комитет не поддержал, но решит зал Рады – нардеп

"Кто-то эту правку может поставить на учет, и ее учтут", – заявил Роман Костенко

Иллюстративное фото: Depositphotos

Комитет по нацбезопасности и обороне не поддержал норму нового мобилизационного законопроекта, которая предусматривает блокирование счетов граждан, уклоняющихся от призыва. Однако этот вопрос может быть решен в зале Верховной Рады. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Голоса, член профильного Комитета Роман Костенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Предыдущую норму Комитет не поддержал. Но будет зал [Верховной Рады]. Кто-то эту правку может поставить на учет, и ее учтут", – ответил он.

По словам Костенко, Комитет не поддержал блок ограничений по блокированию счетов уклонистам.

Ранее член комитета, нардеп от Евросолидарности Ирина Фриз сообщила, что комитет также не поддержал идею ограничения выезда за границу для таких лиц.

Читайте также: Мобилизация. Отсрочку для второго образования отменят, для аспирантов оставят – нардеп

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

Читайте также: Мобилизация заключенных и осужденных. Минюст объяснил основные идеи по призыву этих людей