Чи блокуватимуть ухилянтам рахунки? Комітет не підтримав, але вирішить зал Ради – нардеп

"Хтось цю правку може поставити на врахування, і її врахують", – заявив Роман Костенко

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Комітет з нацбезпеки та оборони не підтримав норму нового мобілізаційного законопроєкту, яка передбачає блокування рахунків громадян, що ухиляються від призову. Проте це питання може бути вирішене в залі Верховної Ради. Про це в коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Голосу, член профільного комітету Роман Костенко.

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"Попередню норму комітет не підтримав. Але буде зал [Верховної Ради]. Хтось цю правку може поставити на врахування, і її врахують", – відповів він.

За словами Костенка, комітет не підтримав блок обмежень стосовно блокування рахунків ухилянтам.

Раніше членкиня комітету, нардепка від Євросолідарності Ірина Фриз повідомила, що комітет також не підтримав ідею обмеження виїзду за кордон для таких осіб.

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Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації в першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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