Мобілізація. Нардеп про призов з 25 років: Вже є закон, але президент його не підписує

"Ще раз його розглядати з юридичної точки зору немає сенсу. Це питання президента, який не хоче підписувати цей закон", – заявив Роман Костенко

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Комітет з нацбезпеки та оборони не розглядав норму з нового мобілізаційного законопроєкту, котра передбачає зниження віку призову з 27 до 25 років. Верховна Рада вже ухвалила відповідний закон раніше, проте його не підписує президент Володимир Зеленський. Про це у коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Голосу, член профільного Комітету Роман Костенко.

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"Ми це [зниження віку призову] навіть не розглядали. По факту, цей законопроєкт вже був прийнятий. І ще раз його розглядати з юридичної точки зору немає сенсу. Це питання президента, який не хоче підписувати цей закон. Він просто лежить, треба поставити підпис – і це вже запрацює", – заявив він.

Нардеп зазначив, що Зеленський хоче, аби депутати ще раз проголосували за це положення.

За словами Костенка, нардепи говорили на Комітеті, що цю норму не варто залишати у законопроєкті, оскільки якби президент підписав попередній документ, то в України вже був би відповідний закон.

"У Конституції написано, що якщо протягом 10 днів не підписується [закон], автоматично він вважається підписаним", – зауважив народний обранець.

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