Мобілізація. Нардеп про призов з 25 років: Вже є закон, але президент його не підписує
Комітет з нацбезпеки та оборони не розглядав норму з нового мобілізаційного законопроєкту, котра передбачає зниження віку призову з 27 до 25 років. Верховна Рада вже ухвалила відповідний закон раніше, проте його не підписує президент Володимир Зеленський. Про це у коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Голосу, член профільного Комітету Роман Костенко.
"Ми це [зниження віку призову] навіть не розглядали. По факту, цей законопроєкт вже був прийнятий. І ще раз його розглядати з юридичної точки зору немає сенсу. Це питання президента, який не хоче підписувати цей закон. Він просто лежить, треба поставити підпис – і це вже запрацює", – заявив він.
Нардеп зазначив, що Зеленський хоче, аби депутати ще раз проголосували за це положення.
За словами Костенка, нардепи говорили на Комітеті, що цю норму не варто залишати у законопроєкті, оскільки якби президент підписав попередній документ, то в України вже був би відповідний закон.
"У Конституції написано, що якщо протягом 10 днів не підписується [закон], автоматично він вважається підписаним", – зауважив народний обранець.
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Якщо президент впродовж встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом й має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Радою не менш як двома третинами від її конституційного складу (300 з 450 нардепів), президент зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. Якщо голова держави не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється головою Ради й публікується за його підписом. Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
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- 30 травня 2023 року Верховна Рада підтримала зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років, проте президент ще не підписав закон.
- Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.
- 7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні. 27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.
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