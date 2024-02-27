Мобилизация. Законопроект начали рассматривать ко второму чтению – глава Комитета

Нардеп Александр Завитневич сообщил об "основательном диалоге" с представителями Министерства обороны по "стратегически важным вопросам"

Александр Завитневич (Фото: Судебно-юридическая газета)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны проработать более 4000 поправок. Об этом сообщил глава Комитета, народный депутат от Слуги народа Александр Завитневич.

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"Сегодня на заседании Комитета приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Кратко и по сути, что происходило. Должны обработать более 4 000 поправок. Для удобства, все они тематически разделены на 16 блоков, освещающих концептуальные вещи", – написал он.

По словам Завитневича, перед нардепами из Комитета стоит "сверхсложная задача" – в максимально короткие сроки представить законопроект с выводами на рассмотрение парламента.

Нардеп сообщил, что на заседании состоялся "основательный диалог" с представителями Министерства обороны, в центре дискуссии были "стратегически важные вопросы" насчет электронного кабинета, электронных повесток, баланса прав и обязанностей граждан, мер мотивации и принуждения во время мобилизации, соблюдения принципа справедливости.

"При этом выверяем основные положения на предмет эффективности их функционирования для достижения целей законопроекта, прогнозируем последствия введения изменений", – пояснил народный избранник.

Сегодня же нардеп от Голоса Роман Костенко сообщил LIGA.net, что Комитет пока не прорабатывал поправки к законопроекту по мобилизации.

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Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. Также на LIGA.net есть большой разбор этого документа.

есть большой разбор этого документа. 7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

Нардеп от СН Александр Федиенко сообщил, что в законопроект о мобилизации депутаты внесли поправку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

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