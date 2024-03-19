Мобилизация. Нардеп: Комитет обработал 1500 правок, дошли до блока о людях с инвалидностью

На этой неделе планируется еще два заседания

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 1500 поправок к новому мобилизационному законопроекту, подошел к блоку правок, относящихся к лицам с инвалидностью. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуг народа, член профильного комитета Юрий Здебский.

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Он отметил, что нардепы "прошли" 1500 поправок, и на этой неделе планируется еще два заседания комитета по этому законопроекту.

Вчера, 18 марта, нардеп от СН Федор Вениславский сообщил, что комитет рассмотрел 870 из 4300 поправок к законопроекту о мобилизации. То есть за сегодняшний день, согласно словам Здебского, парламентарии рассмотрели 630 правок.

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Сегодня же заместитель председателя комитета от "слуг" Егор Чернев заявил, что нардепы ищут способы обеспечения людей с инвалидностью необходимым уходом, в то же время в этом вопросе должна быть перекрыта лазейка для уклонистов.

Здебский сообщил, что народные избранники как раз "подошли" к разделу, который решает эти вопросы. По его данным, по этому поводу внесено около 500 правок, их будут обсуждать на этой неделе.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля 2024 года председатель комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению.

10 марта председатель фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

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