Мобилизация. Нардеп: Комитет обработал 1500 правок, дошли до блока о людях с инвалидностью
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 1500 поправок к новому мобилизационному законопроекту, подошел к блоку правок, относящихся к лицам с инвалидностью. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуг народа, член профильного комитета Юрий Здебский.
Он отметил, что нардепы "прошли" 1500 поправок, и на этой неделе планируется еще два заседания комитета по этому законопроекту.
Вчера, 18 марта, нардеп от СН Федор Вениславский сообщил, что комитет рассмотрел 870 из 4300 поправок к законопроекту о мобилизации. То есть за сегодняшний день, согласно словам Здебского, парламентарии рассмотрели 630 правок.
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Сегодня же заместитель председателя комитета от "слуг" Егор Чернев заявил, что нардепы ищут способы обеспечения людей с инвалидностью необходимым уходом, в то же время в этом вопросе должна быть перекрыта лазейка для уклонистов.
Здебский сообщил, что народные избранники как раз "подошли" к разделу, который решает эти вопросы. По его данным, по этому поводу внесено около 500 правок, их будут обсуждать на этой неделе.
- Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.
- 27 февраля 2024 года председатель комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению.
- 10 марта председатель фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.
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