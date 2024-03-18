Люди с инвалидностью. Нардеп: Думаем, как не лишить их ухода и закрыть лазейку уклонистам

Егор Чернев заявил, что только один человек может ухаживать за человеком с инвалидностью

Егор Чернев (Фото: ОП)

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ищет способы обеспечения людей с инвалидностью необходимым уходом, в то же время должна быть перекрыта лазейка для уклонистов. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя профильного комитета Егор Чернев, комментируя положения законопроекта о мобилизации.

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"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты", – сказал он.

По словам нардепа, уклонисты находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей.

"Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", – объяснил Чернев.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля 2024 года глава комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

10 марта председатель фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними людей, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

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