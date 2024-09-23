Сухопутні війська зупинили мобілізацію чоловіків віком 18-25 років – нардепи

Про це повідомив нардеп Гончаренко, дані підтвердили два співрозмовники LIGA.net

Ілюстративне фото: Depositphotos

Командування Сухопутних військ випустило директиву, яка зупинила призов обмежено придатних чоловіків з 18 до 25 років, повідомив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Два співбесідники LIGA.net у парламентському комітеті з нацбезпеки підтвердили, що це правда.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Гончаренко повідомив, що у директиві Командування Сухопутних військ 116/2/1/21409 від 19 вересня у першому пункті вказано про непризов чоловіків віком з 18 до 25 років.

За його словами, ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних територіальних центрів комплектування.

Два співрозмовники LIGA.net з профільного комітету Ради анонімно підтвердили, що це правда.

Один зі співбесідників додав, що випустити цю директиву обіцяли раніше.

Разом із тим демобілізації уже мобілізованих чоловіків 18-25 років зараз не передбачена.

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби. Мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років у квітні 2024 року,

Водночас існує юридична колізія, яка дозволяє мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час.

У Раді за основу прийнято законопроєкт, який має заборонити таку мобілізацію, тепер він очікує на друге читання. Утім, спікер парламенту Стефанчук вже анонсував: наказ, який заборонить мобілізацію з 18 до 25, з'явиться раніше, ніж законопроєкт повністю ухвалить Рада.

Читайте також: Буде реформа ТЦК, показники мобілізації збільшено втричі – Умєров