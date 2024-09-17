Мобілізацію чоловіків 18-25 років заборонять окремим наказом ще до ухвалення законопроєкту

Руслан Стефанчук (Фото: Пресслужба Верховної Ради)

Чоловіків віком від 18 до 25 років заборонять мобілізувати окремим наказом, поки відповідний законопроєкт №11379-д досі перебуває на розгляді Верховної Ради. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання нардепа від Євросолідарності Олексія Гончаренка.

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"Прийнято рішення, що буде офіційний наказ, щоб зупинити мобілізацію 18-25 річних, поки законопроєкт на розгляді. А тих, кого встигли мобілізувати, щоб їх не було відправлено на штурмові дії", – написав Гончаренко.

За його словами, Стефанчук погодився, що це питання потребує "негайного розв'язання", але "ще треба зрозуміти, яким чином буде замінено у війську тих людей, які були мобілізовані".

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років у квітні 2024 року,

19 червня юристка Гнатик заявила, що чоловіків до 25 років можуть мобілізувати. За її словами, є три категорії людей, яких можуть залучити до служби.

3 вересня нардепи у першому читанні розглянули законопроєкт №11379д про заборону мобілізації чоловіків до 25 років та ухвалили його за основу. "За" проголосували 295 народних обранців.

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